L'Iran dit ne plus être tenu par les « restrictions » liées à son programme nucléaire

L'Iran a affirmé samedi ne plus être tenu par les « restrictions » liéés à son programme nucléaire, tout en réitérant son « engagement » pour la diplomatie, le jour de l'expiration d'un accord international conclu il y a dix ans.

Cet accord, signé en 2015 par l'Iran, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les États-Unis, la Russie et la Chine, visait à encadrer les activités nucléaires de la République islamique en échange de la levée des sanctions de l'ONU qui pesaient fortement sur son économie.

Sa date d'expiration avait été fixée au 18 octobre 2025, soit dix ans exactement après l'entérinement du texte par l'ONU, via la résolution 2231. Malgré ses démentis, l'Iran est soupçonné par les Occidentaux et Israël, son ennemi juré, de développer secrètement l'arme atomique.

Désormais, « toutes les dispositions (de l'accord), y compris les restrictions prévues pour le programme nucléaire iranien et les mécanismes connexes, sont considérées terminées », a écrit la diplomatie iranienne dans un communiqué publié à l'occasion de l'expiration du pacte.

L'accord plafonnait l'enrichissement d'uranium par l'Iran à 3,67% et prévoyait une stricte supervision de ses activités nucléaires par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), gendarme onusien du nucléaire.

Retrait américain

En 2018, les États-Unis, sous le premier mandat du président Donald Trump, se sont retirés de l'accord et ont rétabli leurs sanctions contre l'Iran. En représailles, l'Iran s'est progressivement affranchi de certains engagements contenus dans l'accord.

Selon l'AIEA, l'Iran est ainsi le seul pays non doté de l'arme nucléaire à enrichir l'uranium à un niveau élevé (60%), proche du seuil technique de 90% nécessaire à la fabrication de la bombe atomique. Téhéran a en outre suspendu en juillet toute coopération avec l'AIEA après une guerre de 12 jours déclenchée par des bombardements sans précédent israéliens contre notamment les installations nucléaires en Iran.

Les États-Unis ont également mené des frappes contre certaines installations en Iran durant cette guerre. En représailles, l'Iran a lancé des missiles et des drones contre Israël. Le conflit a mis fin à une série de pourparlers indirects menés depuis avril entre les États-Unis et l'Iran sur le programme nucléaire iranien.

A l'initiative de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne, l'ONU a rétabli fin septembre ses sanctions contre l'Iran, levées il y a dix ans. L'expiration de l'accord nucléaire rend le sanctions « nulles et non avenues », a estimé le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi dans une lettre adressée samedi à l'ONU.

« Actions irresponsables »

Les trois pays européens reprochent notamment à l'Iran son manque de coopération avec l'AIEA et demandent une reprise des négociations avec les États-Unis.

« Les efforts de l'Iran pour relancer les échanges (avec l'AIEA) ayant abouti à l'accord du Caire ont également été sabotés par les actions irresponsables des trois pays européens », ajoute la diplomatie iranienne. Elle fait référence à l'accord conclu en septembre entre l'Iran et l'AIEA, pour définir la reprise de leur coopération. « L'Iran exprime fermement son engagement en faveur de la diplomatie », a-t-elle poursuivi.

Le programme nucléaire iranien empoisonne de longue date les relations de l'Iran avec les pays occidentaux. L'Iran se défend de chercher à acquérir la bombe atomique mais insiste sur son droit à disposer du nucléaire à des fins civiles, notamment pour produire de l'électricité.