Échange téléphonique entre la prix Nobel de la Paix et Netanyahu

La prix Nobel de la paix 2025, Maria Corina Machado, cheffe de l'opposition vénézuélienne, s'est entretenue vendredi par téléphone avec le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu et a salué, « le courage » et la force nécessaires « pour résister aux forces totalitaires », sans désigner de pays en particulier.

« Les Vénézuéliens apprécient profondément la paix et savent que pour l'atteindre, il faut un immense courage, de la force et une clarté morale pour s'opposer aux forces totalitaires qui nous défient », a déclaré Mme Machado sur X à propos de cette conversation. « Tout comme nous luttons pour la liberté et la démocratie au Venezuela, toutes les nations du Moyen-Orient méritent un avenir fondé sur la dignité, la justice et l'espoir, et non sur la peur », a-t-elle ajouté. « Il n'est pas surprenant que l'Iran, fervent partisan du régime Maduro au Venezuela, soutienne également des organisations terroristes telles que le Hamas, le Hezbollah et les houthis. Cet alignement souligne la nature mondiale de la lutte entre la liberté et l'autoritarisme », a ajouté la prix Nobel, alors que le président vénézuélien Nicolas Maduro est un fidèle allié de l'Iran, un fervent supporteur de la cause palestinienne et un critique virulent de M. Netanyahu.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a également rendu compte de cet entretien et affirmé que Mme Machado l'a félicité pour ses « décisions et actions au cours de la guerre » avec le Hamas. « Mme Machado a dit au Premier ministre qu'elle apprécie grandement ses décisions et ses actions résolues au cours de la guerre, ainsi que les réalisations d'Israël. Elle a également salué l'accord pour la libération des otages à Gaza », selon le bureau de M. Netanyahu sur X. De même source, le Premier ministre israélien a félicité Machado pour son prix Nobel.

Samedi dernier, le président colombien Gustavo Petro a remis en question le Nobel décerné à Maria Corina Machado en raison d'une lettre envoyée à Netanyahu en 2018 pour demander son soutien à un changement de gouvernement au Venezuela. « Je demande à María Corina Machado si elle peut se distancier de Netanyahu et de ses amis nazis, et si elle est capable d'aider à empêcher une invasion de son pays », a déclaré Petro.

Le Venezuela a récemment dénoncé devant le Conseil de sécurité de l'ONU que les États-Unis prévoient à « très court terme » de mener une attaque armée contre le Venezuela. Les Etats-Unis ont déployé sept navires de guerre dans les Caraïbes, et un dans le Golfe du Mexique officiellement dans le cadre d'une opération contre le narcotrafic, visant particulièrement le Venezuela et M. Maduro. Mme Machado a apporté son soutien à ces manoeuvres.