Les pays méditerranéens de l'UE vont rencontrer le roi de Jordanie en Slovénie

Les pays méditerranéens de l'Union européenne se retrouveront lundi dans la ville côtière slovène de Portoroz pour leur sommet annuel du Med 9, auquel ils ont convié le roi Abdallah II de Jordanie afin d'évoquer leur possible contribution à l'avenir de la bande de Gaza après l'accord de cessez-le-feu.

Emmanuel Macron participera à ce sommet, comme chaque année, avant d'enchaîner avec une visite bilatérale jusqu'à mardi en Slovénie, a annoncé vendredi la présidence française à la presse. Les dirigeants du Med 9 (Chypre, Croatie, Espagne, France, Grèce, Italie, Malte, Slovénie et Portugal, un pays proche de la Méditerranée) vont se concerter pour développer une « vision commune » sur les grands sujets qui seront ensuite à l'ordre du jour du Conseil de l'UE jeudi à Bruxelles, selon l'Elysée.

Parmi leurs priorités, l'accélération du plan en vue de renforcer la compétitivité européenne et une discussion sur la mobilisation des avoirs russes gelés en faveur de l'Ukraine, proposée par la Commission européenne, dont la présidente Ursula von der Leyen sera aussi présente à Portoroz. Avec le roi de Jordanie, il s'agira d'avoir « un échange en format méditerranéen » sur la contribution européenne à la stabilisation de la bande de Gaza, l'accélération de l'aide humanitaire et la reconstruction, après l'accord conclu sur la base du plan de Donald Trump dans l'espoir de mettre fin à la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, a expliqué un conseiller d'Emmanuel Macron.

Dans la foulée du sommet, le président français assistera lundi à la signature d'un accord en matière logistique entre l'armateur français CMA-CGM et le port de Koper, avant des entretiens avec les dirigeants slovènes à Ljubljana. Mardi, il se rendra à l'usine Renault de Novo Mesto, qui fabriquera des Twingo électriques, pour mettre en avant « l'agenda européen de soutien à la production de petits véhicules électriques abordables made in Europe », a dit l'Elysée.