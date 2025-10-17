Hamadé réagit à son interview sur la chaîne israélienne i24 : Pas de normalisation, pas de surenchère

Le député libanais Marwan Hamadé a réagi vendredi à la diffusion de son interview par la chaîne israélienne i24 News, précisant que l’entretien avait été enregistré à Paris, au siège de BFMTV.

« Pas de normalisation, pas de surenchère. J’ai enregistré mon entretien à Paris, au siège de BFMTV France, avec le journaliste français Christian Malard, et j’ai été surpris qu’il soit diffusé par une autre chaîne. J’ai dénoncé cela et protesté. Point final », a affirmé M. Hamadé.

Dans cet entretien, également mis en ligne sur la chaîne YouTube d’i24 News, le député druze revient notamment sur le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas et sur un futur désarmement du mouvement palestinien.

La diffusion de l’interview a suscité des réactions sur les réseaux sociaux. « Assistons-nous enfin aux premières fissures dans le boycott libanais d’Israël ? a réagi un utilisateur sur la plateforme X. Le député druze Marwan Hamadé s’exprime sur la chaîne israélienne i24 en français, depuis leur studio, probablement à Paris. Reste que c’est un pas dans la bonne direction. » Un autre a réagi en qualifiant l'interview de « bêtise totale », et en mentionnant la police libanaise.

En raison de l’état de guerre officiel entre le Liban et Israël, toute interaction avec des entités israéliennes est strictement interdite par la loi libanaise et considérée comme un crime passible de lourdes peines, allant parfois jusqu’à 25 ans de prison.