106 900 élèves de moins dans les écoles en France

Les effectifs dans les écoles françaises du premier degré (élèves de 3 à 10 ans) ont reculé de 106.900 élèves sur un an à la rentrée (-1,7%), et ralentissent également dans le second degré (11 à 18 ans), reflétant la baisse de la natalité française, indique une étude publiée vendredi.

« A la rentrée 2025, 6,155 millions d’élèves sont scolarisés dans les écoles publiques et privées sous contrat du premier degré, soit un effectif en recul de 106.900 élèves » sur un an, constate dans une étude la Direction des études statistiques du ministère français de l'Education (Depp). Ces effectifs en moins sont un peu plus marqués en élémentaire (6 à 10 ans) qu'en maternelle (3 à 5 ans), précise l'étude.

Dans le second degré, 5,621 millions d’élèves étaient scolarisés à la rentrée 2025 soit 14.700 élèves de moins qu'à la rentrée précédente (-0,3%). La baisse vient principalement du collège (11 à 15 ans) où le nombre d'élèves diminue « sous l’effet de la baisse démographique ». Au lycée (16 à 18 ans), « un effet démographique conduit, à l'inverse, à la hausse des effectifs », car la génération 2010, « plus nombreuse que les précédentes », arrive au lycée, précise la Depp.

Le nouveau ministre français de l'Education, Edouard Geffray, a indiqué jeudi que le projet de budget de l'Etat pour 2026 prévoyait environ 4.000 suppressions de postes d'enseignants, liées à la baisse démographique.