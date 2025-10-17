Menu
Ford rappelle 625 000 véhicules aux États-Unis


le 17 octobre 2025 à 19h58

Ford rappelle 625 000 véhicules aux États-Unis

Scott Olson/AFP

Le constructeur américain Ford a annoncé le rappel d’environ 625 000 véhicules aux États-Unis en raison de problèmes de ceinture de sécurité et de caméra de recul, selon l’agence fédérale NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration).

Le rappel concerne plus de 330 000 Ford Mustang pour un défaut lié aux ceintures et près de 292 000 camions Super Duty (F-250, F-350, F-450) pour un problème d’affichage des caméras arrière. Ford a indiqué que les réparations, incluant la mise à jour logicielle et le remplacement éventuel de pièces, seront effectuées gratuitement.

