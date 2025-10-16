Le Kremlin dit travailler à l'organisation d'un sommet Poutine-Trump

Le Kremlin a affirmé jeudi travailler à l'organisation d'une nouvelle rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump, proposée à Budapest, après un long échange téléphonique à l'initiative de Moscou entre les deux hommes, que la présidence russe a qualifié d' »extrêmement franc et empreint de confiance ».

Cette conversation entre MM. Poutine et Trump a eu lieu à la veille d'une rencontre entre le président américain et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky sur les livraisons d'armes, et notamment des missiles de croisière Tomahawk que M. Trump n'a pas exclu d'accorder à Kiev. Le dernier sommet américano-russe en Alaska, également survenu au moment où Donald Trump menaçait la Russie, n'avait produit en août aucun résultat substantiel.

« Il est convenu que les représentants des deux pays s'occuperont sans tarder de la préparation d'un sommet, qui pourrait être organisé, par exemple, à Budapest », a déclaré devant la presse le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, Iouri Ouchakov, devant la presse après l'entretien téléphonique entre Washington et Moscou.

M. Ouchakov a également assuré que c'était M. Trump qui avait proposé de se retrouver dans la capitale hongroise et que cette proposition avait été « immédiatement » soutenue par M. Poutine. « Cela a été une conversation très substantielle, à la fois extrêmement franche et empreinte de confiance », a-t-il ajouté, soulignant qu'elle avait duré « presque deux heures trente ».

Volodymyr Zelensky de son côté est arrivé jeudi après-midi en heure locale à Washington pour notamment discuter avec M. Trump d'une éventuelle livraison à son pays de missiles américains de longue portée Tomahawk. « Vladimir Poutine a réitéré son point de vue : les Tomahawk ne modifieront pas la situation sur le champ de bataille mais nuiront considérablement aux relations entre nos deux pays. Sans parler des perspectives de règlement pacifique » en Ukraine, a à cet égard mis en garde M. Ouchakov.

Selon le Kremlin, Donald Trump a par ailleurs affirmé qu'il tiendrait compte des informations communiquées par Vladimir Poutine avant de rencontrer Volodymyr Zelensky vendredi.