« En route vers le Sud, du 24 au 26 octobre »

En partenariat avec Stayha à Kfar Remmane, Nohyé al-Ard à Saïda et Nidaa al-Ard à Arab Salim, et en coopération avec sa municipalité, l’association REEF, reconnue pour son action à la croisée de l’environnement et de la culture dans les zones rurales, lance le programme

« Tal3in 3al jnoub » (En route vers le Sud). Cet événement se déroulera le 24 octobre à Kfar Remmane, le 25 octobre à Saïda et le 26 octobre à Arab Salim et se veut un moment de rencontre et de rassemblement où les arts, la culture, l’environnement et le patrimoine du Sud offrent l’occasion d’échanger et de réfléchir ensemble aux modes de vie durables.

Le Liban-Sud se distingue par sa diversité biologique et humaine, son patrimoine culturel et ses traditions qui constituent le tissu singulier libanais. Cependant, sa persévérance historique et son attachement viscéral à la terre se heurtent à une réalité amère marquée par les déplacements, l’écocide et la destruction massive des villages libanais ainsi que de leurs sites historiques et culturels.

L’association REEF à travers ce programme a souhaité unir ses efforts à ceux de ses partenaires dans le Sud pour rassembler les habitants de la région autour de leur terre et de leur patrimoine à travers l’art, la culture et l’environnemental. Ce programme s’adresse également à tous les Libanais qui souhaitent se tenir aux côtés de leurs compatriotes du Sud et renforcer les liens avec eux. Couvrant trois localités, cette initiative constitue une première étape destinée à s’étendre pour englober davantage de villages et de villes dans tout le Liban-Sud.

Le programme combine des visites guidées visant à protéger la mémoire verte du Liban-Sud et son patrimoine, des projections de films sur la relation entre la terre et les gens, une exposition photographique, des marchés de produits locaux, des échanges sur l’agriculture en temps de guerre, ainsi que des concerts.

