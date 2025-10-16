Zelensky est arrivé à Washington, selon la délégation ukrainienne

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, est arrivé jeudi à Washington, où il doit rencontrer vendredi son homologue américain, Donald Trump, a déclaré à l'AFP une source au sein de la délégation ukrainienne.

Les deux dirigeants doivent s'entretenir de la guerre en Ukraine, et en particulier du missile américain Tomahawk, que Kiev espère obtenir et qui permettrait à l'Ukraine de frapper loin à l'intérieur du territoire russe.