Dernières Infos - Diplomatie

Zelensky est arrivé à Washington, selon la délégation ukrainienne


AFP / le 16 octobre 2025 à 22h42

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président américain Donald Trump participent à une réunion dans le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, DC, le 18 août 2025. Photo d'archives AFP/MANDEL NGAN

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, est arrivé jeudi à Washington, où il doit rencontrer vendredi son homologue américain, Donald Trump, a déclaré à l'AFP une source au sein de la délégation ukrainienne.

Les deux dirigeants doivent s'entretenir de la guerre en Ukraine, et en particulier du missile américain Tomahawk, que Kiev espère obtenir et qui permettrait à l'Ukraine de frapper loin à l'intérieur du territoire russe. 

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, est arrivé jeudi à Washington, où il doit rencontrer vendredi son homologue américain, Donald Trump, a déclaré à l'AFP une source au sein de la délégation ukrainienne.

Les deux dirigeants doivent s'entretenir de la guerre en Ukraine, et en particulier du missile américain Tomahawk, que Kiev espère obtenir et qui permettrait à l'Ukraine de frapper loin à l'intérieur du territoire russe. 

