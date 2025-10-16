Le passage de Rafah rouvrira « probablement dimanche », dit le chef de la diplomatie israélienne

Le passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Egypte rouvrira « probablement dimanche », a déclaré jeudi à Naples, dans le sud de l'Italie, le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar, cités par les agences italiennes.

« Le passage de Rafah sera probablement ouvert dimanche. Nous effectuons tous les préparatifs et les accord pour cela. J'espère qu'il sera ouvert, tout a été fait de manière à ce qu'il puisse ouvrir », a-t-il dit en marge d'une réunion de ministres de la zone méditerranéenne.