Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Gaza

Le passage de Rafah rouvrira « probablement dimanche », dit le chef de la diplomatie israélienne


AFP / le 16 octobre 2025 à 20h30

Un volontaire égyptien se tient debout sur un camion chargé d'aide humanitaire provenant de l'Alliance nationale pour le développement civil (NACDW) en Égypte, alors que celui-ci se dirige vers le poste-frontière de Rafah pour entrer à Gaza, après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza, sur la route désertique reliant Le Caire à Ismaïlia, en Égypte, le 16 octobre 2025. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Le passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Egypte rouvrira « probablement dimanche », a déclaré jeudi à Naples, dans le sud de l'Italie, le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar, cités par les agences italiennes.

« Le passage de Rafah sera probablement ouvert dimanche. Nous effectuons tous les préparatifs et les accord pour cela. J'espère qu'il sera ouvert, tout a été fait de manière à ce qu'il puisse ouvrir », a-t-il dit en marge d'une réunion de ministres de la zone méditerranéenne.

Le passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Egypte rouvrira « probablement dimanche », a déclaré jeudi à Naples, dans le sud de l'Italie, le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar, cités par les agences italiennes.

« Le passage de Rafah sera probablement ouvert dimanche. Nous effectuons tous les préparatifs et les accord pour cela. J'espère qu'il sera ouvert, tout a été fait de manière à ce qu'il puisse ouvrir », a-t-il dit en marge d'une réunion de ministres de la zone méditerranéenne.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés