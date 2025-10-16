Menu
Dernières Infos - Diplomatie

Trump dit qu'un « long » appel téléphonique avec Poutine a commencé 


AFP / le 16 octobre 2025 à 18h50

Le président américain Donald Trump (à droite) fait un geste alors que lui et la première dame Melania Trump (à gauche) montent à bord d'Air Force One à l'aéroport de Stansted, au nord de Londres, le 18 septembre 2025, pour quitter le Royaume-Uni à la fin de la deuxième visite d'État du président américain. AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Le président américain, Donald Trump, a annoncé jeudi avoir commencé un « long » appel téléphonique avec son homologue russe, Vladimir Poutine, à la veille de la venue à la Maison Blanche du président ukrainien, Volodymyr Zelensky. 

« Je suis actuellement en conversation avec le président Poutine. La conversation est en cours, elle est longue et j'en rendrai compte, tout comme le président Poutine, à la fin », a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social. 


