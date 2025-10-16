Trump dit qu'un « long » appel téléphonique avec Poutine a commencé 

Le président américain, Donald Trump, a annoncé jeudi avoir commencé un « long » appel téléphonique avec son homologue russe, Vladimir Poutine, à la veille de la venue à la Maison Blanche du président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

« Je suis actuellement en conversation avec le président Poutine. La conversation est en cours, elle est longue et j'en rendrai compte, tout comme le président Poutine, à la fin », a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.



