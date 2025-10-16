Trump et Poutine se parlent avant la venue de Zelensky à Washington

Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine ont entamé jeudi une « longue » conversation téléphonique, selon le président américain, qui recevra vendredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. « Je suis actuellement en conversation avec le président Poutine. La conversation est en cours, elle est longue et j'en rendrai compte, tout comme le président Poutine, à la fin », a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Cet entretien se déroule à la veille d'une visite à la Maison Blanche du président ukrainien, qui vient demander à son homologue des missiles de croisière Tomahawk. Donald Trump avait indiqué auparavant qu'il entendait échanger avec le président russe avant de prendre une décision à ce sujet. Ces missiles américains permettraient à l'Ukraine de frapper loin à l'intérieur du territoire russe, et Moscou a d'ores et déjà averti qu'une livraison de ces armements à Kiev constituerait une « escalade » à ses yeux.

Au moment où la Russie multiplie les frappes contre les infrastructures énergétiques en Ukraine, le Tomahawk sera le « sujet principal » de la rencontre avec Donald Trump vendredi, a dit jeudi à l'AFP un haut responsable ukrainien. Il a aussi évoqué les systèmes de défense antiaérienne Patriot, alors que les Ukrainiens craignent d'affronter l'hiver sans lumière ni chauffage.

Le président américain laisse jusqu'ici planer le doute sur ses intentions. L'Ukraine « veut passer à l'attaque, je vais prendre une décision à ce sujet », a-t-il déclaré mercredi. Dimanche, il a estimé que l'utilisation de Tomahawk par l'Ukraine serait « une nouvelle étape agressive. »

Frappes massives

Vladimir Poutine a lui averti que la livraison de ces missiles constituerait « une nouvelle escalade » et affecterait les relations entre Washington et Moscou. L'Ukraine est visée depuis une dizaine de jours par davantage d'attaques russes. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la Russie a tiré une série de 320 drones et 37 missiles, selon l'armée de l'air ukrainienne, qui a souligné que 283 drones et cinq missiles avaient été abattus.

Pour faire face à ces frappes massives, les Ukrainiens veulent renforcer l'efficacité de leurs défenses antiaériennes. La rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky permettra peut-être d'en savoir plus sur l'état d'esprit actuel du changeant président américain. Il avait récemment estimé, à la surprise générale, que l'Ukraine pouvait remporter le conflit, en saluant la résistance opposée depuis l'invasion russe de février 2022.

Mais certains observateurs estiment que ces louanges pourraient signaler une volonté de désengagement du président américain, tenté de laisser le conflit suivre son cours. Donald Trump avait reçu Vladimir Poutine en Alaska en août 2015, pour un sommet qui n'avait débouché sur aucune avancée concrète. Le dirigeant républicain, qui se flatte d'avoir toujours eu une excellente relation avec le président russe, a quelque peu changé de ton récemment en se disant « très déçu » par con homologue. Il n'a toutefois pas exercé de pression significative sur la Russie depuis son retour au pouvoir. Vladimir Poutine « ne veut tout simplement pas mettre fin à cette guerre », a lancé Donald Trump mardi.











