Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Liban-Sud

EDL affirme avoir rétabli le courant à Msayleh après les frappes israéliennes

le 16 octobre 2025 à 17h49

EDL affirme avoir rétabli le courant à Msayleh après les frappes israéliennes

Les bombardements sur Msayleh ont fait un mort et sept blessés, tandis que plusieurs centaines d’engins, dont des bulldozers et des excavatrices, ont été détruits, le 11 octobre 2025. Photo Mohammad Yassine / L’Orient-Le Jour

La direction d'Électricité du Liban (EDL) a annoncé jeudi avoir réparé les pannes provoquées par les bombardements israéliens de samedi dernier sur Msayleh, dans le caza de Saïda, au Liban-Sud, de manière que « l’alimentation électrique retrouve son niveau d’avant ces attaques ».

Dans un communiqué, EDL a indiqué que « la ligne de transport principale de 220 kilovolts reliant Zahrani à Tyr » a notamment été réparée. En revanche, la ligne de transport 66 kV Zahrani – Msayleh reste hors service en raison de la chute d’un de ses pylônes. Les réparations prendront plus de temps, mais sa mise hors service temporaire n’affecte pas l’alimentation globale « grâce à l’existence de trois lignes de secours qui la remplacent », a ajouté EDL.

Dans la nuit de vendredi à samedi, des frappes massives menées par l'aviation israélienne à Msayleh sur un site abritant des équipements de chantier, avaient coûté la vie à un ressortissant syrien et ciblé des infrastructures civiles. Des dégâts avaient également été signalés au niveau du réseau électrique, et le fournisseur public EDL a annoncé des coupures de courant dans plusieurs régions du Sud, notamment à Saïda, Sibline, Tyr, Wadi Jilo, Sultaniyé et Taybé.

En dépit du cessez-le-feu, Israël poursuit ses frappes quasi-quotidiennes au Liban, affirmant cibler le Hezbollah et ses membres.

La direction d'Électricité du Liban (EDL) a annoncé jeudi avoir réparé les pannes provoquées par les bombardements israéliens de samedi dernier sur Msayleh, dans le caza de Saïda, au Liban-Sud, de manière que « l’alimentation électrique retrouve son niveau d’avant ces attaques ».Dans un communiqué, EDL a indiqué que « la ligne de transport principale de 220 kilovolts reliant Zahrani à Tyr » a notamment été réparée. En revanche, la ligne de transport 66 kV Zahrani – Msayleh reste hors service en raison de la chute d’un de ses pylônes. Les réparations prendront plus de temps, mais sa mise hors service temporaire n’affecte pas l’alimentation globale « grâce à l’existence de trois lignes de secours qui la remplacent », a ajouté EDL.Dans la nuit de vendredi à samedi, des frappes massives...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés