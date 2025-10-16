EDL affirme avoir rétabli le courant à Msayleh après les frappes israéliennes

La direction d'Électricité du Liban (EDL) a annoncé jeudi avoir réparé les pannes provoquées par les bombardements israéliens de samedi dernier sur Msayleh, dans le caza de Saïda, au Liban-Sud, de manière que « l’alimentation électrique retrouve son niveau d’avant ces attaques ».

Dans un communiqué, EDL a indiqué que « la ligne de transport principale de 220 kilovolts reliant Zahrani à Tyr » a notamment été réparée. En revanche, la ligne de transport 66 kV Zahrani – Msayleh reste hors service en raison de la chute d’un de ses pylônes. Les réparations prendront plus de temps, mais sa mise hors service temporaire n’affecte pas l’alimentation globale « grâce à l’existence de trois lignes de secours qui la remplacent », a ajouté EDL.

Dans la nuit de vendredi à samedi, des frappes massives menées par l'aviation israélienne à Msayleh sur un site abritant des équipements de chantier, avaient coûté la vie à un ressortissant syrien et ciblé des infrastructures civiles. Des dégâts avaient également été signalés au niveau du réseau électrique, et le fournisseur public EDL a annoncé des coupures de courant dans plusieurs régions du Sud, notamment à Saïda, Sibline, Tyr, Wadi Jilo, Sultaniyé et Taybé.

En dépit du cessez-le-feu, Israël poursuit ses frappes quasi-quotidiennes au Liban, affirmant cibler le Hezbollah et ses membres.