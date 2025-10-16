Les rebelles houthis annoncent que leur chef militaire a été tué

Le chef militaire des rebelles houthis a été tué au Yémen dans une attaque israélienne, a annoncé jeudi le groupe soutenu par l'Iran, sans donner plus de détails. Le général Mohammed al-Ghamari a été tué dans ce « valeureux combat contre l'ennemi israélien », est-il écrit dans un communiqué du mouvement en lutte contre Israël en soutien notamment au Hamas palestinien.

