Exécution publique d'un homme condamné pour meurtres

Un homme a été exécuté jeudi matin dans un stade bondé du nord-ouest de l'Afghanistan, portant à 11 le nombre de condamnés tués publiquement depuis le retour des talibans au pouvoir en 2021, selon un décompte de l'AFP.

La Cour suprême a annoncé dans un communiqué qu'un homme condamné pour deux meurtres avait été tué à Qala-I-Naw, la capitale de la province de Badghis, « en présence d'habitants » de la ville. « Le meurtrier avait tué deux personnes, un homme et son épouse enceinte de sept ou huit mois », a déclaré à l'AFP Matiullah Muttaqi, en charge de l'information pour la province de Badghis. « L'exécution a été décidée après trois, quatre ans, après avoir été examinée par trois tribunaux. Elle a ensuite été soumise au bureau du chef suprême (des talibans) qui l'a autorisée », a-t-il ajouté.

D'après un témoin joint par un correspondant de l'AFP, plusieurs dizaines de milliers de personnes étaient dans le stade. L'homme a été tué de trois balles tirées par la famille des victimes après qu'elle a refusé de lui pardonner, en vertu du principe islamique de « qisas », ou loi du talion, selon cette source. « Beaucoup de gens sont venus voir l'exécution, dont la famille des victimes, qui a appliqué le droit qui leur revient (de tuer le meurtrier) d'après la loi islamique », a témoigné Juma Khan, 36 ans, après avoir assisté à l'exécution.

La veille, les autorités avaient appelé sur les réseaux sociaux les habitants à « participer à l'événement », tout en interdisant, comme à leur habitude, tout appareil photo ou téléphone portable pour empêcher la diffusion d'images. Si les exécutions publiques étaient courantes sous le premier pouvoir taliban, entre 1996 et 2001, elles ont été drastiquement réduites depuis leur retour à Kaboul à l'été 2021. Jusqu'à présent, 10 hommes avaient été tués par balles dans diverses provinces du pays, dont quatre en une seule journée en avril dernier.

« Les talibans mènent des exécutions publiques à répétition, or c'est une violation flagrante de la dignité humaine et du droit international », alertait en avril l'ONG Amnesty International, exhortant la communauté internationale à faire pression sur Kaboul pour que cessent ces châtiments. Depuis août 2021, les autorités procèdent régulièrement à des flagellations publiques pour d'autres crimes, comme le vol, l'adultère ou la consommation d'alcool. Les ordres d'exécution sont signés par le chef suprême des talibans, l'émir Hibatullah Akhundzada, qui vit reclus dans son fief méridional de Kandahar et gouverne le pays par décrets ou instructions.