Israël dit que la date de réouverture du passage de Rafah sera annoncée « ultérieurement »
le 16 octobre 2025 à 10h38
Des camions chargés d’aide humanitaire traversent le poste-frontière de Karem Abou Salem, depuis le côté égyptien, en direction de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, tôt le 15 octobre 2025. Photo AFP
Les autorités israéliennes ont annoncé jeudi que la date d'ouverture du passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Egypte serait annoncée « ultérieurement ».
Le Cogat, l'organisme du ministère de la Défense israélien supervisant les activités civiles dans les Territoires palestiniens, a déclaré que le passage serait ouvert pour la « circulation des personnes uniquement ».
La date sera annoncée « ultérieurement », « une fois que la partie israélienne, en collaboration avec la partie égyptienne, aura achevé les préparatifs nécessaires à l'ouverture du point de passage », a-t-il indiqué dans un communiqué. Ce passage, selon l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, devrait permettre l'acheminement d'un plus grand volume d'aide internationale à la bande de Gaza.
