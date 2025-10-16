Israël dit que la date de réouverture du passage de Rafah sera annoncée « ultérieurement »

Les autorités israéliennes ont annoncé jeudi que la date d'ouverture du passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Egypte serait annoncée « ultérieurement ».

Le Cogat, l'organisme du ministère de la Défense israélien supervisant les activités civiles dans les Territoires palestiniens, a déclaré que le passage serait ouvert pour la « circulation des personnes uniquement ».

La date sera annoncée « ultérieurement », « une fois que la partie israélienne, en collaboration avec la partie égyptienne, aura achevé les préparatifs nécessaires à l'ouverture du point de passage », a-t-il indiqué dans un communiqué. Ce passage, selon l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, devrait permettre l'acheminement d'un plus grand volume d'aide internationale à la bande de Gaza.