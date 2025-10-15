L’ambassadrice du Liban à Washington dément les rumeurs de tensions avec Joe Raggi

L’ambassadrice du Liban à Washington, Nada Hamadé Mouawad, a démenti mercredi les rumeurs faisant état de tensions avec le ministre des Affaires étrangères. « Certaines publications suggèrent qu’il existerait des tensions entre le ministre des Affaires étrangères Joe Raggi et moi. Soyons clairs : ces affirmations sont totalement fausses », a-t-elle écrit sur Facebook.

« Nous avons effectué un excellent déplacement à l’Assemblée générale des Nations unies [le mois dernier], au cours duquel l’ensemble de notre délégation a travaillé en parfaite harmonie, animée d’un objectif commun : représenter fièrement notre pays sur la scène internationale. C’est un honneur de travailler aux côtés du ministre Raggi, dont le dévouement et le courage continuent de renforcer la voix de notre nation à l’étranger », a-t-elle ajouté.

Il semble que ces rumeurs aient eu une diffusion limitée : une seule publication a été retrouvée par L’Orient-Le Jour après vérification. La page Facebook « Lebanon.Akkar.News » avait rapporté qu’une « vive dispute » aurait éclaté entre Joe Raggi et Nada Mouawad, lors de la présence de la délégation libanaise à l’Assemblée générale de l’ONU, « à propos du comportement et des performances du ministre », que l'ambassadrice aurait jugés « inappropriés au regard de l’image diplomatique du Liban ».