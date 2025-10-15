Washington exhorte au respect de « l'ordre constitutionnel »

Les Etats-Unis ont appelé mardi à "une solution pacifique conforme à l'ordre constitutionnel" à Madagascar, au moment où les militaires ont affirmé "prendre le pouvoir" dans ce pays de l'océan Indien en proie à une crise politique et une contestation sociale.

« Nous exhortons toutes les parties à rechercher une solution pacifique conforme à l'ordre constitutionnel », a déclaré un porte-parole du département d'Etat américain.

« La situation sécuritaire reste calme, mais le Département reste vigilant afin d'assurer la sécurité et la sûreté de notre ambassade, de notre personnel et des citoyens américains à Madagascar », a-t-il ajouté.

Les États-Unis avaient déjà déconseillé il y a quelques jours aux ressortissants américains de se rendre sur l'île. L'unité militaire qui s'est ralliée au mouvement de contestation généralisée dans l'île a fait cette déclaration de prise du pouvoir devant le palais présidentiel du centre d'Antananarivo, juste après un vote de l'Assemblée nationale destituant le chef de l'Etat Andry Rajoelina, présumé avoir quitté le pays.

Des milliers de manifestants sont encore descendus mardi dans les rues d'Antananarivo.

Madagascar, île à la population très pauvre, a une longue histoire de soulèvements populaires suivis par la mise en place de gouvernements militaires de transition.