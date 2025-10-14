Menu
Dernières Infos - Gaza

La Croix-Rouge est en route pour récupérer plusieurs dépouilles d'otages


AFP / le 14 octobre 2025 à 21h50

L'armée israélienne a indiqué mardi soir que la Croix-Rouge était en route vers la bande de Gaza pour récupérer plusieurs dépouilles d'otages encore retenues par le mouvement islamiste palestinien Hamas.

« La Croix-Rouge se rend actuellement au point de rencontre situé dans le nord de la bande de Gaza, où plusieurs cercueils contenant les dépouilles des otages décédés lui seront remis », indique l'armée dans un communiqué.

Le Hamas a libéré lundi 20 otages vivants enlevés lors de l'attaque du 7 octobre 2023 et restitué les dépouilles de quatre autres. Il détient encore en otages les dépouilles de 24 Israéliens.

