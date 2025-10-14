Un ministre d'extrême droite menace Gaza d'une coupure totale de l'aide si le Hamas ne rend pas les dépouilles

Un ministre israélien d'extrême droite, Itamar Ben Gvir, a menacé mardi d'une coupure totale de l'aide humanitaire à Gaza si le Hamas ne restituait pas les dépouilles des soldats toujours détenus dans le territoire palestinien.

« J'appelle le Premier ministre à poser un ultimatum clair au Hamas : si vous ne restituez pas immédiatement tous les corps de nos soldats tombés au combat et que vous continuez à retarder cette restitution, nous suspendrons immédiatement toute aide humanitaire à la bande de Gaza », écrit M. Ben Gvir, ministre de la Sécurité intérieure, sur son compte Telegram.

Le Hamas retient encore 24 dépouilles qu'il a accepté de restituer à Israël dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu négocié sous l'égide des Etats-Unis et entré en vigueur le 10 octobre. Le Hamas a libéré lundi les 20 otages vivants encore dans Gaza. L'accord, auquel s'est opposé M. Ben Gvir, prévoyait que le Hamas restitue tous les otages, vivants et morts avant 09h00 GMT lundi.