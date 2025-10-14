Le Qatar annonce la signature d'un accord entre la RDC et le M23 à Doha

Le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) et le groupe antigouvernemental M23 se sont entendus mardi à Doha sur un mécanisme de surveillance du cessez le feu, a annoncé le médiateur qatari.

Les deux parties ont « signé un accord pour mettre en place un mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu, facilité par le Qatar », a indiqué le ministère qatari des Affaires étrangères dans un communiqué.

Les autorités de Kinshasa et le M23 avaient signé, en juillet, une déclaration de principe en faveur d'un « cessez-le-feu permanent », à la suite d'un accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda fin juin à Washington.

Le mécanisme permettra de « superviser la mise en œuvre du cessez-le-feu permanent, d'enquêter sur les violations signalées et les vérifier, et de communiquer entre les parties concernées afin d'empêcher la reprise des hostilités », selon le communiqué.

Le Qatar, les États-Unis et l'Union africaine prendront part à ce mécanisme en tant qu'observateurs, a-t-il ajouté.

Le pays du Golfe a qualifié l'accord d' « étape cruciale vers le renforcement de la confiance et la conclusion d'un accord de paix global ».

Région riche en ressources naturelles et frontalière du Rwanda, l'Est congolais est en proie à des conflits depuis plus de 30 ans. Les violences se sont intensifiées entre janvier et février avec la prise par le M23, soutenu par Kigali et son armée, des grandes villes de Goma et Bukavu.