Le Qatar retire provisoirement les bouteilles d'eau Tannourine du marché

L’affaire de la pollution que le ministère libanais de la Santé affirme avoir détectée dans l’eau en bouteille Tannourine a dépassé les frontières du Liban. Le ministre qatari de la Santé a annoncé mardi avoir « retiré provisoirement des marchés locaux à titre préventif les bouteilles d’eau produites au Liban de la marque Tannourine, après avoir pris connaissance de l'annonce du ministère libanais de la Santé concernant une pollution d’échantillons par la bactérie Pseudomonas aeruginosa ».

Le ministère libanais de la Santé avait publié lundi une circulaire annonçant avoir décelé une bactérie dans l’eau en bouteille de la marque Tannourine et a demandé son retrait provisoire du marché.

Le ministère qatari de la Santé a demandé pour sa part aux consommateurs de l'émirat de « retourner les produits aux points de vente ou alors de vider et jeter les conteneurs en plastique ». Il a annoncé avoir prélevé des échantillons pour les examiner afin de s’assurer qu’ils sont de bonne qualité ». Il a également souligné « avoir envoyé des équipes pour s’assurer que le produit était retiré des rayons dans les différents points de vente ».

« La bactérie Pseudomonas aeruginosa est courante dans l’environnement, notamment dans le sol et dans l’eau, et provoque de rares cas de contagion chez l’homme, notamment chez les individus vulnérables », conclut le communiqué du ministère qatari.