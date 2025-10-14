Menu
Dernières Infos - Liban-Egypte

Raggi et Abdelatty discutent du cessez-le-feu à Gaza et du renforcement des relations bilatérales


le 14 octobre 2025 à 18h52

Raggi et Abdelatty discutent du cessez-le-feu à Gaza et du renforcement des relations bilatérales

Le ministre libanais des Affaires étrangères Joe Raggi. Photo ANI

Le ministre libanais des Affaires étrangères Joe Raggi s’est entretenu mardi au téléphone avec son homologue égyptien, Badr Abdelatty, pour évoquer les derniers développements liés au cessez-le-feu à Gaza, a rapporté l’Agence nationale d’information (ANI, officielle).

M. Raggi a salué « les efforts déployés pour mettre fin aux souffrances du peuple palestinien » et exprimé l’espoir que « les initiatives arabes et internationales aboutissent à un accord durable, garantissant la fin des effusions de sang et permettant aux Palestiniens de créer leur État ».

Israël et le Hamas sont parvenus à un accord de cessez-le-feu grâce à une proposition du président américain Donald Trump. La trêve a été signée lundi à Charm el-Cheikh, en Égypte, en présence de plusieurs chefs d’État, et l’échange d’otages et de prisonniers a aussitôt commencé.

M. Raggi a également abordé avec son homologue égyptien les relations bilatérales et les moyens de les renforcer, insistant sur l’importance de poursuivre la coordination dans différents domaines.

