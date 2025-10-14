Raggi et Abdelatty discutent du cessez-le-feu à Gaza et du renforcement des relations bilatérales
le 14 octobre 2025 à 18h52
Le ministre libanais des Affaires étrangères Joe Raggi. Photo ANI
Le ministre libanais des Affaires étrangères Joe Raggi s’est entretenu mardi au téléphone avec son homologue égyptien, Badr Abdelatty, pour évoquer les derniers développements liés au cessez-le-feu à Gaza, a rapporté l’Agence nationale d’information (ANI, officielle).
M. Raggi a salué « les efforts déployés pour mettre fin aux souffrances du peuple palestinien » et exprimé l’espoir que « les initiatives arabes et internationales aboutissent à un accord durable, garantissant la fin des effusions de sang et permettant aux Palestiniens de créer leur État ».
Israël et le Hamas sont parvenus à un accord de cessez-le-feu grâce à une proposition du président américain Donald Trump. La trêve a été signée lundi à Charm el-Cheikh, en Égypte, en présence de plusieurs chefs d’État, et l’échange d’otages et de prisonniers a aussitôt commencé.
M. Raggi a également abordé avec son homologue égyptien les relations bilatérales et les moyens de les renforcer, insistant sur l’importance de poursuivre la coordination dans différents domaines.
Le ministre libanais des Affaires étrangères Joe Raggi s’est entretenu mardi au téléphone avec son homologue égyptien, Badr Abdelatty, pour évoquer les derniers développements liés au cessez-le-feu à Gaza, a rapporté l’Agence nationale d’information (ANI, officielle).M. Raggi a salué « les efforts déployés pour mettre fin aux souffrances du peuple palestinien » et exprimé l’espoir que « les initiatives arabes et internationales aboutissent à un accord durable, garantissant la fin des effusions de sang et permettant aux Palestiniens de créer leur État ».Israël et le Hamas sont parvenus à un accord de cessez-le-feu grâce à une proposition du président américain Donald Trump. La trêve a été signée lundi à Charm el-Cheikh, en Égypte, en présence de plusieurs chefs d’État, et l’échange...
Abonnez-vous maintenant et profitez d'une réduction de 54% !
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.