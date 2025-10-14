Echange de dépouilles : arrivée à Gaza des restes de 45 Palestiniens remis par Israël

Les restes de 45 Palestiniens remis par Israël dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas sont arrivés à Khan Younès, a annoncé mardi après-midi l'hôpital Nasser de cette grande ville du sud de la bande de Gaza.

« Les restes de 45 martyrs sont arrivés à l'hôpital par l'intermédiaire de la Croix-Rouge après avoir été relâchés par [Israël] dans le cadre de l'accord d'échange », indique le centre médical dans un bref communiqué.

Israël a annoncé mardi avoir identifié les quatre dépouilles d'otages rendues lundi par le Hamas comme étant celles de trois Israéliens et d'un étudiant népalais enlevés le 7 octobre 2023. En vertu de l'accord d'échange auquel ont souscrit Israël et le Hamas dans le cadre de la trêve favorisée par le président américain Donald Trump, Israël doit restituer les restes de 15 Palestiniens de Gaza décédés pour chaque dépouille d'otage rendue.