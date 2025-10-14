De nouveaux services de la Sûreté générale accessibles via LibanPost dès le 15 octobre

La Sûreté générale (SG) a annoncé mardi les nouveaux services que la société LibanPost pourra assurer à partir du 15 octobre, alors qu’ils étaient auparavant gérés par la SG elle-même. Un communiqué présente un tableau détaillant le nom du département, le type de service, le type de demande et le timbre requis pour chaque demande.

Il est désormais possible de faire certifier une copie conforme de son passeport ou un document de voyage, ou remplacer son passeport biométrique auprès du « département des passeports » dans les bureaux de la poste. Au département intitulé « Arabes et Étrangers », les usagers peuvent renouveler leur permis de séjour annuel, notamment pour l'enfant d'un titulaire de permis de travail, un fils ou une fille de Libanaise dont le passeport est valide moins d’un an, ou encore pour un propriétaire syrien d’un bien immobilier.

Il est aussi possible de déposer une demande de visa pour un employé de maison, renouveler un visa d’entrée ou ordinaire, ou encore annuler une attestation de départ.

Selon le communiqué, cette initiative s’inscrit dans la volonté de la SG de « fournir les meilleurs services aux citoyens » et de « faciliter l’accès à ces services de manière plus rapide et plus simple, sans les contraintes de longues attentes. ».

Le directeur général de la Sûreté, le général Hassan Choucair, a souligné que cette mesure fait partie d’un plan stratégique de modernisation de l’administration et de numérisation des services, précisant qu’il s’agit de « la première étape d’un processus numérique intégré qui permettra prochainement aux citoyens d’effectuer toutes leurs démarches en ligne, leurs documents leur étant livrés directement à domicile ». Ce projet, conclut le communiqué, vise à « ancrer les standards d’une administration moderne et performante », tout en renforçant « la confiance du public grâce à des services rapides, sûrs et innovants ».

L’État libanais a entamé un processus de numérisation dans certaines de ses administrations, où les formalités étaient jusqu'à il y a quelques années encore réalisées manuellement. Depuis 2023, les extraits d'acte civil sont notamment numérisés, alors qu'ils étaient avant toujours écrits à la main, ce qui entraînait régulièrement des erreurs.