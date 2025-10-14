Ahmad Hajjar à Tripoli : maintien de la sécurité et respect des délais pour les législatives

Au cours d’une tournée à Tripoli mardi, le ministre de l’Intérieur Ahmad Hajjar a réaffirmé l’engagement du gouvernement à organiser les élections législatives dans les délais prévus (mai 2026) et à renforcer la sécurité sur l’ensemble du territoire. Ses déclarations ont été faites à l’occasion d’une réunion du sous-conseil de sécurité au Sérail de Tripoli, en présence de hauts responsables sécuritaires du Liban-Nord, selon notre correspondant Michel Hallak.

M. Hajjar a insisté sur « l’importance de maintenir la sécurité et la stabilité, ainsi que d’intensifier les efforts pour répondre aux besoins des citoyens ». Il a précisé que « les problèmes sont traités sur la base des données collectées par des agences spécialisées, grâce à une collaboration et une coordination continues entre elles ».

« La sécurité est un droit pour les citoyens et un devoir pour l’État », a-t-il souligné, ajoutant qu’il suivrait personnellement tous les dossiers liés à la sécurité et aux services concernant Tripoli, le Nord et l’ensemble du Liban, tant depuis le ministère que lors de visites sur le terrain. Il a précisé que sa visite s’inscrivait dans le cadre « des efforts visant à assurer le suivi des questions de sécurité et de service public, et à renforcer la coordination entre les différentes agences et institutions officielles ». « L'État travaille sans relâche pour assurer la sécurité et la stabilité de toutes les régions libanaises », a ajouté le ministre.

Tripoli, l’une des villes les plus pauvres du Liban, fait face à une instabilité économique et à une hausse de la criminalité. Sous le mandat de l’ancien ministre de l’Intérieur, Bassam Maoulaoui, des plans de sécurité spécifiques avaient été élaborés pour le Nord, incluant un renforcement des patrouilles des forces de sécurité afin de contenir la situation dans la région.





Des législatives à la date prévue, une « exigence nationale »

Ahmad Hajjar a par ailleurs souligné « l’importance de tenir les élections législatives à la date prévue », qualifiant ce droit constitutionnel d' « exigence nationale unificatrice qui doit être respectée ». « La population souhaite que les élections se tiennent comme prévu en mai 2026. Le ministère de l’Intérieur travaille avec diligence pour appliquer strictement la loi et respecter tous les délais légaux afin de garantir un scrutin transparent et dans les meilleures conditions », a-t-il ajouté. « Cette question fait l’objet d’un consensus national, confirmé par le président de la République, le Premier ministre et le président du Parlement », a-t-il précisé, rappelant que la coopération entre le ministère et le Parlement est essentielle pour surmonter tout obstacle et garantir l’intégrité du processus électoral.

Les législatives se dérouleront dans un contexte marqué par un affaiblissement du Hezbollah après la guerre de treize mois qui l’a opposé à Israël, et par une forte polarisation autour de son arsenal, exacerbée par les désaccords persistants sur la loi électorale actuelle, notamment concernant le vote des expatriés.

Les prisonniers syriens

Sur la question des prisons et des détenus, notamment syriens, M. Hajjar a déclaré que le ministère s’efforce « d’accélérer les procès et d’améliorer les conditions de détention, en coordination avec le pouvoir judiciaire et les autorités compétentes ». « Nous travaillons avec le Premier ministre et son adjoint chargé du dossier des détenus syriens, ainsi qu’avec les ministres de la Justice et de la Défense, afin de traiter cette question cruciale. Des réunions seront organisées dans les prochains jours pour examiner les conditions de détention de tous les prisonniers, a-t-il ajouté. Une coordination avec le gouvernement syrien est en cours concernant les Syriens condamnés et détenus ».

Il a précisé que les prisonniers libanais « relèvent de notre responsabilité » et qu’une réunion aura lieu pour « appliquer les mêmes procédures que celles appliquées aux prisonniers syriens ». M. Hajjar a souligné que bien que l’administration pénitentiaire dépende du ministère de la Justice, « le ministère de l’Intérieur n’abandonnera pas ses responsabilités » et continuera à travailler avec la Justice pour réduire la surpopulation carcérale, notamment grâce au tribunal de la prison de Roumieh, « désormais pleinement opérationnel ».

Ahmad Hajjar a par ailleurs révélé que la récente visite du ministre syrien des Affaires étrangères Assaad Chaïbani au Liban, et les discussions qui y ont eu lieu concernant la situation des détenus syriens, ont contribué à faire avancer cette question vers un traitement plus sérieux du dossier.

Selon des informations obtenues par L'Orient-Le Jour, la Syrie a demandé la libération de tous ses ressortissants détenus au Liban. Les autorités libanaises ont répondu que cela n'était pas possible dans l'immédiat pour des raisons judiciaires et que la procédure devait suivre les voies légales. Le ministre libanais de la Justice a insisté sur la nécessité d'un accord judiciaire conjoint nécessitant l'adoption d'une loi par le Parlement, tandis que le Premier ministre a proposé un mécanisme rapide ne nécessitant pas l'approbation du Parlement.

Un responsable judiciaire libanais qui a souhaité garder l'anonymat a déclaré à l'AFP qu'environ 2 250 Syriens étaient détenus dans les prisons surpeuplées du Liban. Le Liban a quant à lui demandé aux nouvelles autorités syriennes des informations sur les nombreux assassinats politiques attribués à Damas pendant sa tutelle sur le Liban et après le retrait de ses troupes en 2005, a déclaré M. Nassar à l'AFP.

Ahmad Hajjar a conclu sa tournée en soulignant la nécessité d’une coordination permanente entre les agences de sécurité et d’un échange d’informations afin de faire face aux nouveaux défis. Il a affirmé que la sécurité et la stabilité de Tripoli demeurent une priorité absolue pour son ministère.