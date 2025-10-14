Menu
Dernières Infos - France

Le gouvernement est « capable de bouger » mais « ne fera pas n'importe quoi » (porte-parole)


AFP / le 14 octobre 2025 à 15h12

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu quitte la réunion hebdomadaire du nouveau cabinet à l’Élysée, à Paris, le 14 octobre 2025. Photo Julien de Rosa/ AFP

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a affirmé mardi à ses ministres que le nouveau gouvernement serait « capable de bouger » sur certains sujets, mais qu'il « ne fera pas n'importe quoi », a rapporté mardi la porte-parole du gouvernement, à quelques heures de sa très attendue déclaration de politique générale.

Selon son entourage, le chef du gouvernement tiendra un discours de « droite sociale » visant à une « sortie de crise », après une semaine de tractations et d'incertitude, marquée par sa démission surprise le 6 octobre, avant qu'il soit à nouveau nommé vendredi et présente un nouveau gouvernement dimanche soir.

