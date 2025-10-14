Le gouvernement est « capable de bouger » mais « ne fera pas n'importe quoi » (porte-parole)

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a affirmé mardi à ses ministres que le nouveau gouvernement serait « capable de bouger » sur certains sujets, mais qu'il « ne fera pas n'importe quoi », a rapporté mardi la porte-parole du gouvernement, à quelques heures de sa très attendue déclaration de politique générale.

Selon son entourage, le chef du gouvernement tiendra un discours de « droite sociale » visant à une « sortie de crise », après une semaine de tractations et d'incertitude, marquée par sa démission surprise le 6 octobre, avant qu'il soit à nouveau nommé vendredi et présente un nouveau gouvernement dimanche soir.