La Turquie condamnée par la CEDH pour la détention d'une responsable kurde

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a condamné mardi la Turquie pour la détention à partir de fin 2016 d'Aysel Tugluk, une responsable politique kurde.

L'institution basée à Strasbourg condamne la Turquie à verser 16.000 euros de dommages et intérêts à Mme Tugluk, pour violation de son droit à la liberté et de sa liberté d'expression notamment.

Aysel Tugluk, née en 1965, est une ancienne membre de la direction du parti pro-kurde HDP.

Elle avait été arrêtée en décembre 2016 pour appartenance à une organisation terroriste, la justice turque pointant ses activités au sein du DTK, une structure que les autorités turques considèrent comme liée au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), classé comme organisation terroriste par Ankara et ses alliés occidentaux.

Placée en détention provisoire, elle avait été condamnée en 2018 à une peine de 10 ans de prison, puis libérée en octobre 2022 pour raisons de santé, pour cause de démence.

La cour basée à Strasbourg a considéré que son placement en détention provisoire était injustifié et constituait une violation de son droit à la liberté.

« Aucune des décisions à propos du placement et du maintien en détention provisoire de la requérante ne contient de preuve qui pourrait indiquer un lien clair entre ses actes et les faits pour lesquels elle a été arrêtée », relèvent les juges.

Elle condamne également la Turquie pour violation de sa liberté d'expression, notant que « le placement et le maintien en détention provisoire de la requérante sur la base de ses déclarations revient à une entrave à l'exercice de sa liberté d'expression ».