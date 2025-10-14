Les responsables du « génocide » doivent être jugés, estime le Premier ministre espagnol

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a affirmé mardi que l'accord de trêve conclu entre Israël et le Hamas ne devait pas être synonyme d'« oubli » et que les « acteurs principaux du génocide » à Gaza devront répondre de leurs actes devant la justice.

« La paix ne peut pas signifier l'oubli, elle ne peut pas signifier l'impunité », a déclaré le leader socialiste dans une interview accordée mardi à la radio espagnole Cadena Ser.

« Les personnes qui ont été les acteurs principaux du génocide qui a été perpétré à Gaza (...) devront répondre devant la justice et il ne peut donc pas y avoir d'impunité », a-t-il ajouté, interrogé sur l'opportunité de poursuites judiciaires pour son homologue israélien Benjamin Netanyahu.

L'Espagne, une des voix européennes les plus critiques envers les actions israéliennes à Gaza, avait déjà annoncé en septembre que le parquet espagnol enquêterait sur les « graves violations » des droits de l'homme commises dans la bande de Gaza afin de coopérer avec la Cour Pénale Internationale (CPI).

Le procureur de la CPI a émis des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, soupçonnés de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre.

L'Espagne est également l'un des pays qui ont rejoint la procédure initiée par l'Afrique du Sud devant la Cour Internationale de Justice (CIJ) —une juridiction distincte de la CPI— dans laquelle Israël est accusé de commettre un « génocide » dans la bande de Gaza.

Pedro Sánchez, qui a assisté au sommet sur Gaza lundi en Égypte, a par ailleurs affirmé que l'embargo sur les armes en provenance et à destination d'Israël, adopté la semaine dernière par les députés espagnols, restait en vigueur.

« Nous maintiendrons cet embargo jusqu'à ce que tout ce processus se consolide et s'oriente définitivement vers une paix », a-t-il expliqué.

En outre, les mesures qu'il avait promues début septembre pour « arrêter le génocide à Gaza (...) restent en place », a-t-il encore déclaré.

« Nous sommes dans un cessez-le-feu. Par conséquent, ce que nous devons faire, c'est consolider ce cessez-le-feu et le faire évoluer vers un processus de paix », a ajouté le Premier ministre socialiste, qui a par ailleurs ouvert la porte à la participation de l'Espagne à une éventuelle mission pour garantir la paix à Gaza. « Si cela devait se produire, l'Espagne souhaite être présente et avoir une participation active non seulement dans la reconstruction, mais aussi dans cet horizon de paix », a-t-il indiqué.