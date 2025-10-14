Menu
L'ONU regrette les divisions à l'origine de la réduction annoncée de ses Casques bleus


AFP / le 14 octobre 2025 à 11h30

Des Casques bleus déployés dans le Golan, en 2013. Photo d'archives AFP

Les divisions politiques de la communauté internationale sont directement responsables de la baisse des budgets des opérations de maintien de la paix des Nations unies dans le monde, a regretté mardi leur responsable, Jean-Pierre Lacroix.

La semaine dernière, un haut-responsable onusien a annoncé que le nombre des Casques bleus allait être réduit de 25% - soit 13.000 à 14.000 soldats et policiers - dans les prochains mois à cause des coupes budgétaires américaines.

« Nous n'avons pas d'autre choix que de mettre en œuvre ces réductions, dues au non-paiement d'une partie des contributions par certains Etats », a déclaré M. Lacroix lors d'une réunion de ces pays dans la capitale indienne New Delhi. « La communauté internationale est divisée (...) en conséquence l'intérêt des réponses collectives aux crises recule », a-t-il poursuivi. « Leur rôle est pourtant indispensable », a insisté le sous-secrétaire général de l'ONU. « Elles représentent la différence entre la vie et la mort pour des centaines de millions de civils ». Cette baisse d'un quart du nombre des Casques bleus devrait affecter 9 des 11 missions onusiennes de maintien de la paix sur la planète.

Le budget de leurs opérations pour la période courant de juillet 2025 à juin 2026 est d'environ 5,4 milliards de dollars, dont 1,3 milliard devant venir de Washington et 1,2 milliard de Pékin. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, les Etats-Unis ont annoncé des coupes massives dans leur aide à l'étranger, dont une réduction à 682 millions de dollars de leur participation pour la période en cours.

Au total, l'ONU s'attend ainsi à un déficit de 16 à 17% du budget de maintien de la paix. « La baisse du financement des missions de l'ONU est une réalité, elles doivent être planifiées avec moins d'effectifs et se reposer un peu plus sur la technologie et l'innovation », a indiqué le chef d'état-major de l'armée de terre indienne, le général Upendra Dwivedi, hôte de la réunion.L'Inde est une des principales contributrices à ces opérations.

