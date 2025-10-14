Trump assistera à la signature de la paix Thaïlande-Cambodge durant la réunion de l'Asean, en Malaisie

Le président américain Donald Trump sera présent lors de la signature d'un accord de paix prévu entre la Thaïlande et le Cambodge lors de la réunion de l'Asean en Malaisie, a affirmé mardi le ministre malaisien des Affaires étrangères, Mohamad Hasan.

Donald Trump « se réjouit d'assister à la signature de l'accord de paix entre la Thaïlande et le Cambodge », a déclaré M. Hasan aux journalistes lors d'une conférence de presse à Kuala Lumpur où le bloc régional réunissant dix pays tiendra un 47e sommet du 26 au 28 octobre. La Malaisie assure la présidence tournante.