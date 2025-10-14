Téhéran juge l'appel de Trump « en contradiction » avec les agissements des États-Unis

L'appel à la paix lancé lundi à Téhéran par le président américain Donald Trump est « en contradiction » avec les agissements des États-Unis qui ont soutenu les bombardements par Israël de sites nucléaires, a réagi mardi le gouvernement iranien.

« Le ministère des Affaires étrangères considère que la volonté de paix et de dialogue exprimée par le président américain est en contradiction avec le comportement hostile et criminel des États-Unis à l'égard du peuple iranien », a-t-il fait savoir dans un communiqué, en réponse aux déclarations de Donald Trump sur l'Iran durant son allocution au Parlement israélien.