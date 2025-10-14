Menu
Dernières Infos - « Paix » avec l'Iran

Téhéran juge l'appel de Trump « en contradiction » avec les agissements des États-Unis


AFP / le 14 octobre 2025 à 08h27

Des manifestants agitent les drapeaux du Conseil national de la résistance iranienne (CNRI) lors d’une manifestation organisée par des associations franco-iraniennes, dont le Comité de soutien aux droits de l’homme en Iran (CSDHI), contre la peine de mort en Iran, au lendemain de la Journée mondiale contre la peine de mort, dans le centre de Paris, le 11 octobre 2025. Photo Martin LELIEVRE / AFP

L'appel à la paix lancé lundi à Téhéran par le président américain Donald Trump est « en contradiction » avec les agissements des États-Unis qui ont soutenu les bombardements par Israël de sites nucléaires, a réagi mardi le gouvernement iranien.

« Le ministère des Affaires étrangères considère que la volonté de paix et de dialogue exprimée par le président américain est en contradiction avec le comportement hostile et criminel des États-Unis à l'égard du peuple iranien », a-t-il fait savoir dans un communiqué, en réponse aux déclarations de Donald Trump sur l'Iran durant son allocution au Parlement israélien.

