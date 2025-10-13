Macron exprime sa "grande préoccupation" sur la situation à Madagascar

Emmanuel Macron a fait part lundi soir de sa "grande préoccupation" sur la situation à Madagascar, sans confirmer une information de la radio RFI selon laquelle le président Andry Rajoelina, qui demeure invisible après la mutinerie d'une partie de l'armée, a embarqué à bord d'un avion militaire français.

"Je ne confirme rien aujourd'hui", a déclaré le président français depuis Charm el-Cheikh en Egypte, en marge d'un sommet sur l'accord de paix à Gaza. "Je veux ici dire la grande préoccupation qui est la nôtre, dire l'amitié de la France à l'égard du peuple malgache", a-t-il ajouté.

fff-sac/sde/alv

© Agence France-Presse