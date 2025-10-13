L'Eurovision annule son vote sur une possible suspension d'Israël suite aux « développements » à Gaza

Les organisateurs du Concours Eurovision de la chanson ont annulé leur réunion en ligne prévue en novembre pour voter sur un éventuel bannissement d'Israël du concours, suite aux « développements » au Moyen-Orient, a déclaré lundi l'Union européenne de radio-télévision, faisant apparemment référence au cessez-le-feu à Gaza.
L'Autriche avait appelé les pays à ne pas boycotter le concours de l'année prochaine, qui doit se tenir à Vienne, en raison de la participation d'Israël et des inquiétudes liées au conflit qui dure depuis deux ans à Gaza.
Plusieurs pays, dont l'Espagne, avaient au contraire annoncé leur intention de boycotter l'événement si Israël était représentée.
