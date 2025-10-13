Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Événement

L'Eurovision annule son vote sur une possible suspension d'Israël suite aux « développements » à Gaza


« L'OLJ » avec Reuters / le 13 octobre 2025 à 21h50

L'Eurovision annule son vote sur une possible suspension d'Israël suite aux « développements » à Gaza

Un logo du Concours Eurovision de la Chanson est visible devant la St. Jakobshalle à Bâle, en Suisse, le 1er mai 2025. Photo d'archives Denis Balibouse/Reuters

Les organisateurs du Concours Eurovision de la chanson ont annulé leur réunion en ligne prévue en novembre pour voter sur un éventuel bannissement d'Israël du concours, suite aux « développements » au Moyen-Orient, a déclaré lundi l'Union européenne de radio-télévision, faisant apparemment référence au cessez-le-feu à Gaza.

L'Autriche avait appelé les pays à ne pas boycotter le concours de l'année prochaine, qui doit se tenir à Vienne, en raison de la participation d'Israël et des inquiétudes liées au conflit qui dure depuis deux ans à Gaza.

Plusieurs pays, dont l'Espagne, avaient au contraire annoncé leur intention de boycotter l'événement si Israël était représentée.

Les organisateurs du Concours Eurovision de la chanson ont annulé leur réunion en ligne prévue en novembre pour voter sur un éventuel bannissement d'Israël du concours, suite aux « développements » au Moyen-Orient, a déclaré lundi l'Union européenne de radio-télévision, faisant apparemment référence au cessez-le-feu à Gaza.

L'Autriche avait appelé les pays à ne pas boycotter le concours de l'année prochaine, qui doit se tenir à Vienne, en raison de la participation d'Israël et des inquiétudes liées au conflit qui dure depuis deux ans à Gaza.

Plusieurs pays, dont l'Espagne, avaient au contraire annoncé leur intention de boycotter l'événement si Israël était représentée.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés