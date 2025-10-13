Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Sommet de Charm el-Cheikh

Trump quitte l'Egypte après le sommet sur Gaza


AFP / le 13 octobre 2025 à 21h16

Le président américain Donald Trump salue le président palestinien Mahmoud Abbas lors d'un sommet sur Gaza à Charm el-Cheikh, le 13 octobre 2025. Photo Evan Vuccié/AFP

Donald Trump a quitté lundi l'Egypte après un voyage éclair destiné à célébrer l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, selon un photographe de l'AFP voyageant à bord de son avion, « Air Force One ».

Le président américain s'était d'abord rendu à Jérusalem, puis à Charm El-Cheikh où il a co-présidé un sommet international sur Gaza.

Donald Trump a quitté lundi l'Egypte après un voyage éclair destiné à célébrer l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, selon un photographe de l'AFP voyageant à bord de son avion, « Air Force One ».

Le président américain s'était d'abord rendu à Jérusalem, puis à Charm El-Cheikh où il a co-présidé un sommet international sur Gaza.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés