Trump quitte l'Egypte après le sommet sur Gaza

Donald Trump a quitté lundi l'Egypte après un voyage éclair destiné à célébrer l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, selon un photographe de l'AFP voyageant à bord de son avion, « Air Force One ».

Le président américain s'était d'abord rendu à Jérusalem, puis à Charm El-Cheikh où il a co-présidé un sommet international sur Gaza.