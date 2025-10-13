Salam salue les efforts diplomatiques ayant mis fin à la guerre à Gaza, et appelle à faire de même pour le Liban

Le Premier ministre libanais Nawaf Salam a salué les efforts diplomatiques des États-Unis et des pays arabes ayant abouti au cessez-le-feu à Gaza et aux négociations en cours à Charm el-Cheikh, en Égypte.

« Je félicite nos frères palestiniens à Gaza et je salue les efforts diplomatiques déployés par le président américain Donald Trump et tous les pays frères et amis pour mettre fin à cette guerre qui dure depuis trop longtemps et qui a coûté la vie à des milliers de civils innocents », a-t-il écrit dans un message publié lundi soir sur X.

Le chef du gouvernement a toutefois tenu à rappeler que si les armes se sont en passe de se taire dans la bande de Gaza, les attaques israéliennes quasi quotidiennes au Liban empêchent l’avènement de la stabilité dans la région, appelant ainsi à faire pression sur Israël pour qu'elle cesse ses frappes et se retire intégralement du territoire libanais, bientôt un an après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu du 27 novembre 2024 ayant mis fin à la guerre entre l'État hébreu et le Hezbollah.

« Nous espérons que le sommet de Charm el-Cheikh contribuera à ouvrir de nouveaux horizons dans la région. Cependant, bien que notre gouvernement soit attaché au contenu de la déclaration de cessation des hostilités de novembre dernier et s'efforce d'étendre l'autorité de l'État sur l'ensemble de son territoire avec ses propres forces et de limiter les armements, le pays continue d'être la cible d'attaques israéliennes quasi quotidiennes », a-t-il poursuivi.

Et de conclure : « J’appelle donc nos frères et amis régionaux et internationaux à se joindre à nous dans nos efforts pour mettre fin à ces attaques et obtenir un retrait complet des forces israéliennes du territoire libanais, et à nous aider dans la reconstruction, ce qui contribuera non seulement à la stabilité du Liban mais aussi à la stabilité de toute la région ».