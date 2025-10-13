Menu
Dernières Infos - Sommet de Charm el-Cheikh

Donald Trump accueille le président palestinien Mahmoud Abbas au sommet sur Gaza


AFP / le 13 octobre 2025 à 19h25

Le président américain Donald Trump et le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas se serrant la main en amont du sommet diplomatique pour Gaza de Charm el-Cheikh, en Égypte, le 13 octobre 2025. Suzanne Plunkett/ REUTERS

Le président américain Donald Trump a accueilli lundi le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, présent au sommet international sur Gaza organisé à Charm el-Cheikh, en Égypte.

Les deux dirigeants qui ne s'étaient pas vus depuis 2017 ont échangé quelques mots, avant que Donald Trump ne pose avec lui pour la photo officielle en levant le pouce. 

Mahmoud Abbas a été escorté par le président français Emmanuel Macron avant cet instant d'échange que Trump a eu avec tous les dirigeants présents.

