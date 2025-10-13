Donald Trump accueille le président palestinien Mahmoud Abbas au sommet sur Gaza

Le président américain Donald Trump a accueilli lundi le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, présent au sommet international sur Gaza organisé à Charm el-Cheikh, en Égypte.

Les deux dirigeants qui ne s'étaient pas vus depuis 2017 ont échangé quelques mots, avant que Donald Trump ne pose avec lui pour la photo officielle en levant le pouce.

Mahmoud Abbas a été escorté par le président français Emmanuel Macron avant cet instant d'échange que Trump a eu avec tous les dirigeants présents.