Un homme arrêté à Saïda pour agression sexuelle sur mineure

Les Forces de sécurité intérieure (FSI) ont annoncé lundi l’arrestation d’un homme à Saïda (Liban-Sud) pour agression sexuelle sur une fillette de 12 ans, sur une période prolongée. Selon leur communiqué, l’affaire a débuté après la plainte d’une mère auprès du poste de police de quartier, affirmant que sa fille était harcelée par un homme d’une cinquantaine d’années.

L’enquête du poste de police a révélé que le suspect, né en 1977, « amadouait la mineure depuis environ un an et demi, profitant du fait qu’elle se rendait régulièrement à son domicile pour des cours particuliers avec son épouse », enseignante de l’enfant. Les FSI précisent qu’il la raccompagnait chez elle après les leçons et « profitait d’être seul avec elle pour la harceler ».

Selon le communiqué, il a ensuite échangé avec la victime sur WhatsApp, lui demandant des photos explicites et profitant de l’absence de son épouse « pour abuser de l’enfant ». Arrêté et déféré devant la police judiciaire à Saïda, il a reconnu « avoir attiré et agressé sexuellement la mineure à plusieurs reprises » et l’avoir menacée pour qu’elle se taise. La fillette a fini par confier les faits à sa mère. Un rapport médico-légal a confirmé l’agression.

« Les procédures légales nécessaires ont été engagées contre le détenu, déféré devant la justice compétente », ont indiqué les FSI, appelant les parents à « surveiller de près leurs enfants, prêter attention à tout changement de comportement et maintenir un dialogue ouvert », insistant sur l’importance de signaler de tels cas.