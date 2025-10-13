Menu
Dernières Infos - Sommet de Charm el-Cheikh

Le président égyptien affirme que Trump est « le seul capable d'apporter la paix » au Moyen-Orient


AFP / le 13 octobre 2025 à 18h35

Le président américain Donald Trump arrive pour une réunion avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi lors d'un sommet sur Gaza à Charm el-Cheikh, le 13 octobre 2025. Photo Saul Loeb/AFP

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a affirmé lundi que Donald Trump, est « le seul capable d'apporter la paix » dans la région, en amont du sommet dédié à l'avenir du cessez-le-feu à Gaza.

« Tu es le seul capable d'apporter la paix dans notre région », a déclaré le président égyptien après avoir accueilli son homologue américain à Charm el-Cheikh, ville balnéaire du Sinaï où les deux coprésidents ce sommet international réunissant 31 dirigeants de pays et d'organisations internationales.

