Israël transfère 154 prisonniers palestiniens libérés vers l’Égypte
L'OLJ /
le 13 octobre 2025 à 17h29
Un homme brandit un drapeau national palestinien devant un bus transportant d'anciens prisonniers libérés par les forces israéliennes de la prison militaire d'Ofer, située entre Ramallah et Beitunia, en Cisjordanie occupée, le 13 octobre 2025, en échange d'otages détenus par le Hamas à Gaza depuis les attentats du 7 octobre. Photo Hazem Bader/AFP
Le Bureau des médias des prisonniers a annoncé que 154 détenus palestiniens, libérés dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu à Gaza, ont été transférés vers l’Égypte.
« Les 154 prisonniers palestiniens envoyés à l’étranger ont été accueillis et transférés vers la République arabe d’Égypte afin de compléter leurs procédures de libération, dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord », a-t-il indiqué.
Ces prisonniers font partie des près de 2 000 détenus palestiniens dont la libération est prévue dans le cadre de la première phase de l'accord de cessez-le-feu, qui a également permis la libération de vingt captifs israéliens retenus à Gaza. Des images montrent des bus transportant les Palestiniens libérés par Israël arrivant dans la ville méridionale de Khan Younès.
