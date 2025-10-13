Israël transfère 154 prisonniers palestiniens libérés vers l’Égypte

Le Bureau des médias des prisonniers a annoncé que 154 détenus palestiniens, libérés dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu à Gaza, ont été transférés vers l’Égypte.

« Les 154 prisonniers palestiniens envoyés à l’étranger ont été accueillis et transférés vers la République arabe d’Égypte afin de compléter leurs procédures de libération, dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord », a-t-il indiqué.

Ces prisonniers font partie des près de 2 000 détenus palestiniens dont la libération est prévue dans le cadre de la première phase de l'accord de cessez-le-feu, qui a également permis la libération de vingt captifs israéliens retenus à Gaza. Des images montrent des bus transportant les Palestiniens libérés par Israël arrivant dans la ville méridionale de Khan Younès.