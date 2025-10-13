Menu
Dernières Infos - Plan Trump pour Gaza

Trump veut croire à la fin d'un « long cauchemar » pour les Israéliens et les Palestiniens


AFP / le 13 octobre 2025 à 14h51

Le président américain Donald Trump réagit pendant son discours devant le Parlement israélien, la Knesset, à Jérusalem, le 13 octobre 2025. Photo JALAA MAREY / Pool via REUTERS

Le président américain Donald Trump a estimé que la journée de lundi marquait la fin d' « un long et douloureux cauchemar » pour les Israéliens mais aussi pour les Palestiniens.

« Depuis le 7-Octobre jusqu'à cette semaine, Israël a été un pays en guerre (...) », a-t-il lancé devant le Parlement israélien, « une période très dure. Des années pendant lesquelles pour tant de familles dans ce pays, il n'y a pas eu un seul jour de paix véritable ».

« Mais maintenant finalement, le long et douloureux cauchemar est fini, pas seulement pour les Israéliens mais aussi pour les Palestiniens, et pour beaucoup d'autres. »

