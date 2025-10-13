Menu
Trump parle d'un « triomphe incroyable pour Israël et le monde » après le cessez-le-feu à Gaza


AFP / le 13 octobre 2025 à 14h45

Pete Hegseth, secrétaire américain à la Guerre, et Marco Rubio, secrétaire d’État des États-Unis, réagissent au discours de Donald Trump au Parlement israélien, la Knesset, le 13 octobre 2025, à Jérusalem. Photo Chip Somodevilla / Pool via REUTERS

Le président américain Donald Trump a remercié les médiateurs du monde arabe et musulman lundi pour leur aide dans la conclusion d'un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages par le Hamas, saluant un « triomphe incroyable pour Israël et le monde ».

« Laissez-moi exprimer ma profonde reconnaissance pour tous ceux des pays du monde arabe et musulman qui se sont associés pour presser le Hamas de libérer les otages et les renvoyer chez eux », a déclaré le président Trump au Parlement israélien.

« Nous avons reçu beaucoup d'aide, de l'aide de beaucoup de gens auxquels vous ne penseriez pas et je tiens à les remercier chaleureusement pour ça. C'est un triomphe incroyable pour Israël et le monde d'avoir toutes ces nations travaillant ensemble comme partenaires de la paix ».

