Trump parle d'un « triomphe incroyable pour Israël et le monde » après le cessez-le-feu à Gaza

Le président américain Donald Trump a remercié les médiateurs du monde arabe et musulman lundi pour leur aide dans la conclusion d'un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages par le Hamas, saluant un « triomphe incroyable pour Israël et le monde ».

« Laissez-moi exprimer ma profonde reconnaissance pour tous ceux des pays du monde arabe et musulman qui se sont associés pour presser le Hamas de libérer les otages et les renvoyer chez eux », a déclaré le président Trump au Parlement israélien.

« Nous avons reçu beaucoup d'aide, de l'aide de beaucoup de gens auxquels vous ne penseriez pas et je tiens à les remercier chaleureusement pour ça. C'est un triomphe incroyable pour Israël et le monde d'avoir toutes ces nations travaillant ensemble comme partenaires de la paix ».