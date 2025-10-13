À Jérusalem, Trump annonce l' « aube historique d'un nouveau Moyen-Orient »
AFP /
le 13 octobre 2025 à 14h37
Le président américain Donald Trump (à droite) s’entretient avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu au Parlement israélien, la Knesset, à Jérusalem, le 13 octobre 2025. Photo EVAN VUCCI / AFP
Le président américain Donald Trump a évoqué lundi l' « aube historique d'un nouveau Moyen-Orient » lors d'un discours à la Knesset, le parlement israélien, pour marquer la libération d'otages et un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.
« Après tant d'années de guerre et de dangers incessants, le ciel est aujourd'hui calme, les armes et les sirènes se sont tues, le soleil se lève sur une terre sainte enfin en paix. Une terre et une région qui, si Dieu le veut, vivront en paix pour l'éternité », a déclaré M. Trump.
« Ce n'est pas seulement la fin d'une guerre, c'est la fin d'une ère de terreur et de mort (...) Et le début d'une grande concorde et d'une harmonie durable pour Israël et toutes les nations de ce qui sera bientôt une région véritablement magnifique. J'en suis profondément convaincu: c'est l'aube historique d'un nouveau Moyen-Orient », a-t-il ajouté.
