Le discours de Trump à la Knesset interrompu par l'expulsion d'un député israélien

Le discours du président américain devant les députés israéliens à Jérusalem a été brièvement interrompu par l'expulsion de l'un d'entre eux.

« Eh bien c'était efficace », a déclaré Donald Trump après l'expulsion rapide du perturbateur, Ofer Cassif, député du parti communiste Hadash, par le service d'ordre de la Knesset, qui avait brandi une pancarte insultant le président américain.