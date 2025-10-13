Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Israël

Le discours de Trump à la Knesset interrompu par l'expulsion d'un député israélien


AFP / le 13 octobre 2025 à 14h33

Le député israélien Ayman Odeh (au centre) est escorté hors de la salle après avoir brandi une pancarte sur laquelle on pouvait lire « Recognise Palestine » (« Reconnaissez la Palestine »), lors du discours du président américain Donald Trump au Parlement israélien, la Knesset, à Jérusalem, le 13 octobre 2025. Photo EVAN VUCCI / AFP

Le discours du président américain devant les députés israéliens à Jérusalem a été brièvement interrompu par l'expulsion de l'un d'entre eux.

« Eh bien c'était efficace », a déclaré Donald Trump après l'expulsion rapide du perturbateur, Ofer Cassif, député du parti communiste Hadash, par le service d'ordre de la Knesset, qui avait brandi une pancarte insultant le président américain.

Le discours du président américain devant les députés israéliens à Jérusalem a été brièvement interrompu par l'expulsion de l'un d'entre eux.

« Eh bien c'était efficace », a déclaré Donald Trump après l'expulsion rapide du perturbateur, Ofer Cassif, député du parti communiste Hadash, par le service d'ordre de la Knesset, qui avait brandi une pancarte insultant le président américain.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés