Israël dit que Netanyahu n'ira finalement pas au sommet de Charm el-Cheikh pour cause de fête juive

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ne se rendra pas au sommet sur Gaza organisé lundi par les Etats-Unis et l'Egypte à Charm el-Cheikh, a annoncé son bureau.

« Le Premier ministre Netanyahu a été invité par le président américain Donald Trump à participer aujourd'hui à une conférence en Egypte », indique le Bureau du Premier ministre dans un communiqué.

M. Netanyahu « a remercié M. Trump pour l'invitation mais a déclaré qu'il ne pourrait pas y assister en raison de la coïncidence avec le début de la fête » juive de Simchat Torah (« Joie de la Torah ») commençant lundi à la tombée de la nuit, ajoute le communiqué.