Ovation debout pour le président américain Donald Trump au Parlement israélien

Les députés israéliens ont accueilli chaleureusement lundi après-midi le président américain Donald Trump à la Knesset, lui réservant une longue ovation debout.

Avant que M. Trump ne s'adresse au Parlement, les députés ont également réservé une ovation debout au secrétaire d'Etat américain Marco Rubio ainsi qu'à son collègue de la Défense, Pete Hegseth, présents dans la salle, à l'appel de leurs noms par le président de la Knesset, Amir Ohana.