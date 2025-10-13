Menu
Dernières Infos - Israël

Ovation debout pour le président américain Donald Trump au Parlement israélien


AFP / le 13 octobre 2025 à 13h14

Le président américain Donald Trump s’adresse à la Knesset, à Jérusalem, le 13 octobre 2025. Photo JALAA MAREY / Pool via REUTERS

Les députés israéliens ont accueilli chaleureusement lundi après-midi le président américain Donald Trump à la Knesset, lui réservant une longue ovation debout.

Avant que M. Trump ne s'adresse au Parlement, les députés ont également réservé une ovation debout au secrétaire d'Etat américain Marco Rubio ainsi qu'à son collègue de la Défense, Pete Hegseth, présents dans la salle, à l'appel de leurs noms par le président de la Knesset, Amir Ohana.

Les députés israéliens ont accueilli chaleureusement lundi après-midi le président américain Donald Trump à la Knesset, lui réservant une longue ovation debout.

Avant que M. Trump ne s'adresse au Parlement, les députés ont également réservé une ovation debout au secrétaire d'Etat américain Marco Rubio ainsi qu'à son collègue de la Défense, Pete Hegseth, présents dans la salle, à l'appel de leurs noms par le président de la Knesset, Amir Ohana.

