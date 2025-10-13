Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Sommet pour la paix à Gaza

Netanyahu se rendra au sommet de Charm el-Cheikh sur Gaza


AFP / le 13 octobre 2025 à 12h24

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son épouse Sara accueillent le président américain Donald Trump à son arrivée à l’aéroport Ben-Gourion, en périphérie de Lod, près de Tel-Aviv, le 13 octobre 2025. Photo Saul Loeb / AFP

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se rendra lundi au sommet sur Gaza à Charm el-Cheikh en Egypte, a annoncé la radio-télévision publique israélienne.

Selon cette source, cette décision intervient après une discussion entre M. Netanyanu et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, qui co-présidera le sommet avec le président américain Donald Trump. Le président palestinien Mahmoud Abbas sera également présent.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se rendra lundi au sommet sur Gaza à Charm el-Cheikh en Egypte, a annoncé la radio-télévision publique israélienne.

Selon cette source, cette décision intervient après une discussion entre M. Netanyanu et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, qui co-présidera le sommet avec le président américain Donald Trump. Le président palestinien Mahmoud Abbas sera également présent.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés