Netanyahu se rendra au sommet de Charm el-Cheikh sur Gaza

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se rendra lundi au sommet sur Gaza à Charm el-Cheikh en Egypte, a annoncé la radio-télévision publique israélienne.

Selon cette source, cette décision intervient après une discussion entre M. Netanyanu et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, qui co-présidera le sommet avec le président américain Donald Trump. Le président palestinien Mahmoud Abbas sera également présent.