L'UE salue le retour des otages, « rendue possible » par Trump

L'Union européenne a salué lundi la libération d'otages israéliens par le Hamas, en soulignant le rôle du président Trump dans cette « étape cruciale vers la paix », et s'est dite prête à contribuer au succès de son plan pour Gaza.

« La libération d'otages est un succès majeur pour la diplomatie et une étape cruciale vers la paix. Le président Trump a rendu possible cette avancée », a déclaré la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, sur le réseau social X.

« Le retour des otages israéliens est un moment de joie pour les familles, et un moment de soulagement pour le monde entier », a lancé de son côté la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, également sur X.

L'UE se « tient prête à contribuer avec tous les outils à sa disposition au succès » du plan pour la paix à Gaza, qui doit être signé lors d'un sommet en Egypte, à Charm el-Cheikh, a ajouté la cheffe de l'exécutif européen, citant notamment la mobilisation de fonds européens pour la reconstruction de ce territoire.

« Important soutien international »

Kaja Kallas a précisé en outre que l'UE allait reprendre « mercredi » sa mission de surveillance au poste-frontière de Rafah, entre Gaza et l'Egypte.

La mission de surveillance EUBAM, impliquant des forces de police italiennes, espagnoles et françaises, a pour objectif d'assurer une présence neutre et tierce au niveau de ce passage frontalier stratégique. Elle a été redéployée en janvier, avant d'être suspendue en mars.

L'Union européenne est représentée à Charm el-Cheikh par Antonio Costa, le président du Conseil européen, institution qui regroupe les chefs d'Etat et de gouvernement du bloc.

Les Européens, profondément divisés depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, espèrent désormais retrouver un rôle de premier plan dans la mise en oeuvre du plan pour Gaza. « Assurer la paix à Gaza sera extraordinairement complexe », a indiqué lundi Mme Kallas, jugeant que la mission de l'UE à Rafah pouvait « jouer un rôle important » pour garantir le cessez-le-feu à Gaza.

« Le plan de paix exige un important soutien international pour réussir », a-t-elle souligné et l'Europe veut y contribuer pleinement.

L'UE est de longue date favorable à la mise en oeuvre de la solution à deux Etats, palestinien et israélien, seule possible pour ramener la paix à long terme au Moyen-Orient, selon des déclarations constantes des 27 en ce sens. Mais pour y parvenir, encore faut-il que l'Autorité palestinienne, aujourd'hui très affaiblie, retrouve toute sa crédibilité.

L'UE s'est engagée à aider à sa réforme. L'UE est aussi prête à contribuer au succès du plan de paix pour Gaza, « avec tous les outils à notre disposition. En particulier, en apportant un soutien à la gouvernance et à la réforme de l'Autorité palestinienne », a rappelé lundi Mme von der Leyen.

Enfin, l'UE, principal donateur pour les Palestiniens, entend aussi contribuer à la reconstruction à Gaza. Bruxelles a déjà fourni plus de 550 millions d'euros aux Palestiniens depuis le 7 octobre 2023.