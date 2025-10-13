Menu
Dernières Infos - Libération des otages israéliens

L'UE salue le retour des otages, « rendue possible » par Trump


AFP / le 13 octobre 2025 à 12h25

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andrii Sybiha et la haute représentante de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité Kaja Kallas se serrent la main avant une conférence de presse conjointe, dans le contexte de l’agression russe contre l’Ukraine, à Kyiv (Ukraine), le 13 octobre 2025. Photo Alina Smutko / Reuters

L'Union européenne a salué lundi la libération d'otages israéliens par le Hamas, en soulignant le rôle du président Trump dans cette « étape cruciale vers la paix », et s'est dite prête à contribuer au succès de son plan pour Gaza.

« La libération d'otages est un succès majeur pour la diplomatie et une étape cruciale vers la paix. Le président Trump a rendu possible cette avancée », a déclaré la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, sur le réseau social X.

« Le retour des otages israéliens est un moment de joie pour les familles, et un moment de soulagement pour le monde entier », a lancé de son côté la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, également sur X.

L'UE se « tient prête à contribuer avec tous les outils à sa disposition au succès » du plan pour la paix à Gaza, qui doit être signé lors d'un sommet en Egypte, à Charm el-Cheikh, a ajouté la cheffe de l'exécutif européen, citant notamment la mobilisation de fonds européens pour la reconstruction de ce territoire. 

« Important soutien international »

Kaja Kallas a précisé en outre que l'UE allait reprendre « mercredi » sa mission de surveillance au poste-frontière de Rafah, entre Gaza et l'Egypte.

La mission de surveillance EUBAM, impliquant des forces de police italiennes, espagnoles et françaises, a pour objectif d'assurer une présence neutre et tierce au niveau de ce passage frontalier stratégique. Elle a été redéployée en janvier, avant d'être suspendue en mars.

L'Union européenne est représentée à Charm el-Cheikh par Antonio Costa, le président du Conseil européen, institution qui regroupe les chefs d'Etat et de gouvernement du bloc.

Les Européens, profondément divisés depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, espèrent désormais retrouver un rôle de premier plan dans la mise en oeuvre du plan pour Gaza. « Assurer la paix à Gaza sera extraordinairement complexe », a indiqué lundi Mme Kallas, jugeant que la mission de l'UE à Rafah pouvait « jouer un rôle important » pour garantir le cessez-le-feu à Gaza.

« Le plan de paix exige un important soutien international pour réussir », a-t-elle souligné et l'Europe veut y contribuer pleinement.

L'UE est de longue date favorable à la mise en oeuvre de la solution à deux Etats, palestinien et israélien, seule possible pour ramener la paix à long terme au Moyen-Orient, selon des déclarations constantes des 27 en ce sens. Mais pour y parvenir, encore faut-il que l'Autorité palestinienne, aujourd'hui très affaiblie, retrouve toute sa crédibilité.

L'UE s'est engagée à aider à sa réforme. L'UE est aussi prête à contribuer au succès du plan de paix pour Gaza, « avec tous les outils à notre disposition. En particulier, en apportant un soutien à la gouvernance et à la réforme de l'Autorité palestinienne », a rappelé lundi Mme von der Leyen.

Enfin, l'UE, principal donateur pour les Palestiniens, entend aussi contribuer à la reconstruction à Gaza. Bruxelles a déjà fourni plus de 550 millions d'euros aux Palestiniens depuis le 7 octobre 2023.

