Le président américain Donald Trump est arrivé à la Knesset

Le président américain Donald Trump est arrivé lundi matin à la Knesset, le parlement israélien à Jérusalem, où il doit prononcer un discours, selon un journaliste de l'AFP sur place.

La visite de M. Trump aux députés israéliens intervient alors qu'Israël est en train de récupérer les 20 derniers otages vivants enlevés par le Hamas lors de son attaque du 7 octobre 2023, dans le cadre d'un cessez-le-feu parrainé par l'hôte de la Maison Blanche.

« C'est un grand honneur pour moi, un grand jour, un jour merveilleux. Un nouveau commencement », a-t-il écrit dans le livre d'or de la Knesset, sous le regard du président du Parlement Amir Ohana et du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.