La France jouera son « rôle » dans la gouvernance de Gaza « au côté » de l'Autorité palestinienne, déclare Macron
AFP /
le 13 octobre 2025 à 10h59
Le président français Emmanuel Macron s’adresse à la presse à son arrivée au Sommet sur Gaza, à Charm el-Cheikh (Égypte), le 13 octobre 2025. Photo Yoan Valat / AFP
Le président français Emmanuel Macron a assuré lundi que la France jouerait un « rôle tout particulier » dans la future gouvernance de Gaza « au côté » de l'Autorité palestinienne et insisté sur la représentation des Palestiniens dans ce processus.
« Sur les questions de gouvernance, nous allons avoir un rôle tout particulier pour être aux côtés de l'Autorité palestinienne et veiller à ce qu'elle ait sa part, mais aussi qu'elle fasse ses réformes pour le jour d'après », a-t-il dit en arrivant à Charm el-Cheikh en Egypte pour un sommet en présence de Donald Trump.
Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas sera « présent à ce sommet », a-t-il ajouté. « C'est un très bon signal (..) C'est la reconnaissance du rôle de l'Autorité palestinienne comme instance légitime », a-t-il dit.
Le président français Emmanuel Macron a assuré lundi que la France jouerait un « rôle tout particulier » dans la future gouvernance de Gaza « au côté » de l'Autorité palestinienne et insisté sur la représentation des Palestiniens dans ce processus. Lire aussi L’Autorité palestinienne : chronique d’une désillusion « Sur les questions de gouvernance, nous allons avoir un rôle tout particulier pour être aux côtés de l'Autorité palestinienne et veiller à ce qu'elle ait sa part, mais aussi qu'elle fasse ses réformes pour le jour d'après », a-t-il dit en arrivant à Charm el-Cheikh en Egypte pour un sommet en présence de Donald Trump.Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas sera « présent à ce sommet », a-t-il ajouté. « C'est un très bon signal (..) C'est...
Abonnez-vous maintenant et profitez d'une réduction de 54% !
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.