La France jouera son « rôle » dans la gouvernance de Gaza « au côté » de l'Autorité palestinienne, déclare Macron

Le président français Emmanuel Macron a assuré lundi que la France jouerait un « rôle tout particulier » dans la future gouvernance de Gaza « au côté » de l'Autorité palestinienne et insisté sur la représentation des Palestiniens dans ce processus.

« Sur les questions de gouvernance, nous allons avoir un rôle tout particulier pour être aux côtés de l'Autorité palestinienne et veiller à ce qu'elle ait sa part, mais aussi qu'elle fasse ses réformes pour le jour d'après », a-t-il dit en arrivant à Charm el-Cheikh en Egypte pour un sommet en présence de Donald Trump.

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas sera « présent à ce sommet », a-t-il ajouté. « C'est un très bon signal (..) C'est la reconnaissance du rôle de l'Autorité palestinienne comme instance légitime », a-t-il dit.